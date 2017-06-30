Британская Партия независимости призвала к налаживанию отношений с РФ

Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) выступает за выстраивание глубоких взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. Об этом РИА Новости заявила член UKIP и потенциальный претендент на пост лидера партии Элизабет Джонс.

"Британско-российские отношения омрачены сейчас тем, что Великобритания является магнитом для многих олигархов, и тем, что Великобритания входит в НАТО , - сказала собеседница агентства. - Первая проблема может быть решена с помощью закона о преступных доходах, однако маловероятно, что мы в обозримом будущем покинем НАТО".

Более того, по словам Джонс, существуют "деликатные моменты в отношениях с Россией, связанные с тем, что она рассматривается как страна одной партии, не терпящая критики". Представитель британской Партии независимости сообщила, что план UKIP "заключается в том, чтобы снизить трения и построить глубокие отношения между нашими великими и храбрыми странами".

"Нам нужна Россия для поддержки Brexit, - сказала Джонс. - Россия нуждается в Великобритании, чтобы мы могли торговать на взаимовыгодных условиях".