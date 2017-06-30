Fox: власти США не нашли доказательств якобы существовавшего сговора Трампа с РФ



Власти Соединенных Штатов до сих пор не обнаружили ни единого доказательства того, что президент Дональд Трамп мог вступить в сговор с представителями России, обвиняемой Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. Об этом со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщила в четверг телекомпания Fox News.

По ее данным, расследование по поводу якобы существовавших связей между Трампом и РФ ведут уже как минимум пять комитетов в обеих палатах Конгресса и три федеральных ведомства. "Главная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы множественных расследований никто так и не обнаружил никаких доказательств сговора", - цитирует телеканал свой источник.



В связи с этим, по его словам, демократы вместо того, чтобы пытаться так же усиленно продолжать искать свидетельства якобы имевшегося сговора между Трампом и Москвой, переключили свое внимание на поиск доказательств того, что американский лидер мог препятствовать проведению расследований по России. "А поскольку это, скорее всего, также не увенчается для них успехом, они явно будут готовы выступить с какими-нибудь новыми обвинениями" против республиканца Трампа, считает источник. "Затягивать эти расследования как можно дольше - это в политических интересах демократов", - отмечает он.



Разбирательство по поводу якобы предпринимавшихся попыток вмешательства в ход избирательной кампании 2016 года и утверждений о связях Трампа с Россией ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.