

Вторая зарубежная поездка президента США Дональда Трампа , начинающаяся в среду на будущей неделе, будет "короткой, но насыщенной". В ходе нее пойдет речь и о налаживании "более конструктивных отношений" с Россией. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.



Он напомнил, что Трамп направляется в Варшаву и Гамбург. В Польше с его участием состоится саммит так называемого Междуморья (государств, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей - прим. ТАСС ). В Германии соберутся руководители "Большой двадцатки" (G20) ведущих стран мира. В частности, там должна состояться первая личная двусторонняя встреча президентов России и США.

Безопасность и ценности



По словам Макмастера, основные стратегические цели поездки президента США - "содействовать американскому процветанию, защищать американские интересы и обеспечивать американское лидерство". Они в целом остаются неизменными при всех международных контактах Трампа.





"Дополнительные цели" визита, как сказал далее Макмастер, включают в первую очередь "укрепление американских альянсов", прежде всего НАТО . В этом контексте прозвучали традиционные заверения и о "приверженности" Трампа союзникам по Североатлантическому альянсу, и о необходимости более справедливого "распределения общей ноши" расходов на него.

Далее были названы еще две цели: "вновь подтвердить, кто мы такие", т. е. обозначить приверженность общим ценностям, "продолжить выработку общего понимания угроз" (здесь были упомянуты "попытки ревизионистских держав подрывать международный порядок, лежащий в основе нашей общей безопасности и экономического процветания" - прим. ТАСС).



"Общий подход к России"



Четвертой целью поездки Трампа его помощник назвал "выработку общего подхода к России". "Как уже говорил наш президент, он хотел бы, чтобы США и Запад в целом поддерживали более конструктивные отношения с Россией, - сказал Макмастер. - Но он также давал понять, что мы будем делать все необходимое для отпора дестабилизирующему поведению России".



Дальнейших подробностей во вступительном слове не приводилось.



Экономика, энергетика, климат



Следующей целью было названо "расширение экономических благоприятных возможностей для американцев". По словам Макмастера, его шеф в поездке будет подчеркивать, что Америка "не намерена терпеть несправедливую экономическую практику, ставящую американских трудящихся и отрасли в невыгодные условия".



"Шестое. Энергетика, - сказал далее ведущий брифинга. - Мы хотим создать сильный, открытый и справедливый рынок, способствующий экономическому росту и не оставляющий ни одну страну уязвимой для манипулирования энергетическими рынками. Мы привержены энергетической безопасности наших союзников и партнеров, диверсификации источников, поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов".



Седьмой темой стала охрана окружающей среды и борьба с глобальным изменением климата. Трамп, по словам его помощника, будет в поездке объяснять, почему он счел Парижское соглашение по климату "плохой сделкой" для Америки и решил выйти из него.



Предотъездный брифинг проводился необычно рано, поскольку наступающие выходные будут в США длинными из-за Дня независимости страны, отмечаемого 4 июля.