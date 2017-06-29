В Совфеде похвалили Украину за планы по смене статуса Крыма в Конституции

«Отредактировать Конституцию Украины в отношении статуса Крыма — это очень верное решение, которое принять нужно было давно», — заявил Клишас, отметив, что любое упоминание полуострова необходимо было полностью исключить из украинского основного закона еще в 2014 году.

Ранее 29 июня глава Крыма Сергей Аксенов назвал желание украинских властей сменить статус Крыма «ритуальным действием в духе киевского режима». Он также заявил, что Киев вынужден постоянно «создавать шумовые эффекты» по всем всем вопросам, связанным с Россией, иначе Запад прекратит оказывать стране финансовую помощь.

О том, что президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма, 29 июня сообщил депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь . Эти действия парламентарий объяснил тем, что сегодня «Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

Крым и Севастополь вошли в состав России весной 2014 года, после проведения референдума, в ходе которого большинство крымчан поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.