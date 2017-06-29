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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на G20
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.
NEW: Pres. Trump to meet with Russian President Putin at the G20 Summit in Germany next week, National Security Adviser H.R. McMaster says.— ABC News Politics (@ABCPolitics) 29 июня 2017 г.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исходит из того, что контакт между Путиным и Трампом на G20 состоится.
Саммит группы стран «Большой двадцатки» пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля.
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