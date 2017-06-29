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Рогозин назвал самую престижную в России профессию
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал профессию сварщика на «Севмаше» одной из самых престижных в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что в северных городах России «сложные условия, но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры». По мнению Рогозина, работать сварщиком престижно «и в целом по авторитету, и по зарплатам».
Вице-премьер также отметил важность государственной поддержки подготовки кадров. По его словам, решать задачи, которые поставили власти «перед флотом и перед корабелами, можно только тогда, когда у нас есть профессиональные кадры, неустаревающие, не убегающие с заводов».
«Севмаш» - это российское машиностроительное оборонное предприятие, расположенное в Северодвинске (Архангельская область). Завод, в частности, строит атомные подводные корабли, дизель-электрические подлодки, модернизирует и ремонтирует крупные военные надводные и подводные суда, а также ведет гражданское судостроение.
Из информации, размещенной на сайте предприятия, следует, что его сотрудникам, приехавшим из других регионов, предоставляются меры разнообразной финансовой поддержки. Например, оплата стоимости проезда сотрудника и членов его семьи к месту работы, оплата провоза багажа, аренды квартиры и услуг общепита, оплата детского сада для детей сотрудника, возмещение расходов на бытовое обустройство. Также выплачиваются «подъемные» в размере десяти тысяч рублей
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