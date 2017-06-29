Рогозин назвал самую престижную в России профессию

Он пояснил, что в северных городах России «сложные условия, но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры». По мнению Рогозина, работать сварщиком престижно «и в целом по авторитету, и по зарплатам».

Вице-премьер также отметил важность государственной поддержки подготовки кадров. По его словам, решать задачи, которые поставили власти «перед флотом и перед корабелами, можно только тогда, когда у нас есть профессиональные кадры, неустаревающие, не убегающие с заводов».

«Севмаш» - это российское машиностроительное оборонное предприятие, расположенное в Северодвинске (Архангельская область). Завод, в частности, строит атомные подводные корабли, дизель-электрические подлодки, модернизирует и ремонтирует крупные военные надводные и подводные суда, а также ведет гражданское судостроение.