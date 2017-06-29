Максакова назвала себя протеже Суркова

На вопрос о том, считает ли она себя протеже Суркова, экс-депутат ответила: «Конечно. Я же, в общем-то, и не собиралась. Это звучало как-то абсурдно – я и Госдума. Я же пела всю жизнь».

Максакова отметила, что считает Суркова «умнейшим человеком» и «выдающимся интеллектуалом».

«У меня на то время сложились настолько тяжелые отношения с отцом моих старших детей, и мне никто не хотел помогать. Единственный человек, который мне протянул руку, был Сурков», - добавила бывший депутат.

Кроме того, Максакова заявила, что президент Украины Петр Порошенко изменил ее судьбу. «Не дал меня украсть — привезти в российское посольство», — отметила депутат.

Экс-депутат Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В перестрелке также был ранен его телохранитель.