Переселенцы с Украины оказались в Крыму в ловушке

Председатель инициативной группы украинских переселенцев в Севастополе Михаил Барашков заявил о «правовой ловушке», в которой оказались бывшие жители Украины, перебравшиеся в Крым. Об этом сообщает «Независимая газета».

«В законах о правовом положении иностранных граждан и о гражданстве черным по белому написано, что получить вид на жительство и далее гражданство России имеешь право, подтвердив невозможность выхода из гражданства Украины, я, как и мои собратья по несчастью, собрали документы на получение вида на жительство России и отправились в ФМС, а потом, в середине 2016 года, – в МВД . Там нас ошарашили заявлением о том, что наши документы, мол, ничего не доказывают, никакой невозможности выхода из гражданства Украины у нас нет, и ничего, кроме справки из консульства Украины о приеме документов на выход из гражданства, к рассмотрению не принимается», - рассказал Барашков.

По его словам, украинское консульство не принимает неполный пакет документов. Однако документы, которые были получены гражданами в Крыму, они не признают.

Он также рассказал, что граждане обратились в ФМС, МВД, администрацию президента и к главе правительства.

«И троим из нас каким-то необъяснимым чудом пришло из Москвы какое-то загадочное «предписание», по которому они все-таки получили вид на жительство, а потом – и гражданство… Судя по статистике, выход из гражданства Украины для нас действительно невозможен», - отметил Барашков.

По его словам, с 2014 по 2017 год носителем русского языка признали 121 гражданина Украины. Однако вид на жительство и гражданство смогли получить только три человека.