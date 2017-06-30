Белый дом: СМИ в США потратили 353 минуты на ложные истории про Россию



В Белом доме раскритиковали американские СМИ за трату эфирного времени на ложные истории про Россию: по словам представителя Белого дома Сары Сандерс , на новости об РФ было потрачено с мая по июнь в 70 раз больше времени, чем на новости об экономике.

"Я считаю, что президент хотел бы, чтобы вы больше концертировали свое внимание на законодательной повестке дня. Если вы посмотрите на освещение в СМИ с мая по июнь, если вы посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали, то они потратили 1 минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, 3 минуты на инфраструктуру, 5 минут на экономику и создание рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию", — сказала она журналистам на брифинге.



CBS, NBC.

Сайт Media Research Center приводит аналогичные сведения, озвученные Сандерс на брифинге. По их данным, 353 минуты, или 55% всего освещения деятельности президента США уделено расследованию по России. Согласно данным MRC, одна треть освещения российской тематики СМИ США основана на анонимных источниках. MRC проанализировал репортажи главных американских телеканалов, таких как ABC



В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп . Аналогичное расследование также ведет ФБР . В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

