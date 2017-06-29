МИД пообещал адекватно реагировать на провокации Молдавии

По его словам, безосновательная высылка из Молдавии группы российских дипломатов "конечно же, отражает прежде всего остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе вокруг перспектив отношений с Россией".

Он отметил, что в России четко разделают тех, кто стоит за этой провокацией, и подавляющее большинство простых граждан Молдавии, "которые по-доброму относятся к России и прямо заинтересованы в активных отношениях с нашей страной".

"Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать адекватно", - сказал Карасин.