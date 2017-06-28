Захарова: Россия готовит ответные меры на арест своей дипсобственности в США

«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в министерстве иностранных дел», — приводит Интерфакс слова Захаровой, которые она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

В Москве в тот момент решили воздержаться от ответных мер.

Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон 13 июня 2017 года заявлял, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности в США.