Главные события у вас в почте
Захарова: Россия готовит ответные меры на арест своей дипсобственности в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры на пакет американских санкций, введённых в декабре 2016 года.
«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в министерстве иностранных дел», — приводит Интерфакс слова Захаровой, которые она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
В декабре прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России, среди которых был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.
В Москве в тот момент решили воздержаться от ответных мер.
Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон 13 июня 2017 года заявлял, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности в США.
Оставить комментарий