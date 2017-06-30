Песков подтвердил возможное место встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции могут провести отдельную встречу на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"На саммите "двадцатки" планируется встреча Эрдогана с Путиным, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии", - сообщил сегодня и турецкий телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на администрацию турецкого президента.