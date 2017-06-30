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Песков подтвердил возможное место встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции могут провести отдельную встречу на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.
"Это возможно", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя итоги телефонного разговора лидеров.
Напомним, что сегодня Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.
"На саммите "двадцатки" планируется встреча Эрдогана с Путиным, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии", - сообщил сегодня и турецкий телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на администрацию турецкого президента.
Вообще, кроме встречи с главой США Дональдом Трампом, подготовка к которой уже началась, у Путина запланировано несколько отдельных бесед на полях саммита. Среди них, в частности, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентами Франции и Южной Кореи.
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