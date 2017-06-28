Минобороны ответило на сообщения о захвате в плен военного РФ

Минобороны РФ опровергли информацию о службе по контракту в российской армии захваченного в плен на Украине россиянина Виктора Агеева . В оборонном ведомстве заявили, что мужчина «уволился в запас» в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», - заявили в ведомстве.

27 июня появилась информация о том, что украинские силовики захватили в плен российского военнослужащего Виктора Агеева. Фотографию военного билета и паспорта мужчины опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко. В плен Агеев попал 24 июня во время боя между военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Мама пленного и его друзья заявили, что в марте 2017 года Агеев подписал в армии контракт.