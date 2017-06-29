Главное сейчас
-
СМИ узнали о спланированной атаке Киева на малазийский «Боинг»
-
Стало известно о страшном диагнозе Олега Яковлева
-
Участницу паблика «Вписки Москвы» изнасиловали на встрече
-
Японская компания «отобрала» у России Крым, Сахалин и Калининград
-
«Уже закономерность»: Садальский о «неслучайности» смерти экс-солиста «Иванушек»
Главные события у вас в почте
Путин встретился с Киссинджером
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции "Примаковские чтения", — сказал он.
Он также отметил, что президент и бывший глава Госдепартамента "сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются".
Ранее Песков объявил о встрече Путина и Киссинджера.
Оставить комментарий