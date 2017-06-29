Путин встретился с Киссинджером

"Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции "Примаковские чтения", — сказал он.

Он также отметил, что президент и бывший глава Госдепартамента "сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются".

Ранее Песков объявил о встрече Путина и Киссинджера.