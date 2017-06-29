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Газета.Ru

Путин встретился с Киссинджером

Путин встретился с Киссинджером
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Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции "Примаковские чтения", — сказал он.
Он также отметил, что президент и бывший глава Госдепартамента "сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются".
Ранее Песков объявил о встрече Путина и Киссинджера.
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Политика США
РИА Новости
Госдеп США
Владимир Путин Дмитрий Песков Генри Киссинджер
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