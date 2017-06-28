"Северный поток" и Керченский мост приравняли к оружию

В ответ на обвинения Украины в том, что «Северный поток – 2» и Керченский мост создают военную угрозу для Украины и лишают ее портов на Азовском море, российские эксперты рассказали, что Киеву стоило бы наладить диалог с Москвой, а не демонизировать все российские проекты. Об этом сообщает «Независимая газета».

По словам первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, Украине необходимо отказаться от «обид и претензий» и выйти с Россией на диалог.

«Если бы Украина занимала более взвешенную позицию и не демонизировала все российские проекты, которые имеют к ней какое-либо отношение, то можно было бы надеяться на диалог и на то, что ее критика является справедливой… Нужно работать над тем, чтобы опять стать полноценным партнером России. В данном случае – постараться войти в проект по строительству, привлечь своих экспертов. Но этого не происходит, мы видим даже обратное движение. Поэтому Россия вынуждена строить этот мост, учитывая только собственные интересы», - рассказал Андриевский.

Профессор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Орлов отметил, что если бы ситуация разворачивалась между дружественными государствами, то итог был бы точно положительным.

«Безусловно, происходит демонизация российских инфраструктурных проектов… В нынешней обстановке не стоит исключать, что определенные ограничения в вопросе прохода судов из Черного в Азовское море и обратно будут иметь место», - рассказал эксперт.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украину сразу после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, средства, которые Москва заработает в результате запуска газопровода, Россия направит на финансирование своих военных операций в Сирии и на Украине.