Путин заявил о праве россиян на протестные акции

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне вправе инициировать проведение любых массовых мероприятий, в том числе протестных акций, передает "Интерфакс"

Об этом он сказал на встрече с врио главы Удмуртской республики Александром Бречаловым.

По словам Бречалова, в республике были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали.

"Все имеют право проявить инициативу", - ответил Путин.

Ранее Владимир Путин попросил Александра Бречалова разобраться в ситуации с бараками в республике.