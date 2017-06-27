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Путин заявил о праве россиян на протестные акции
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне вправе инициировать проведение любых массовых мероприятий, в том числе протестных акций, передает "Интерфакс".
Об этом он сказал на встрече с врио главы Удмуртской республики Александром Бречаловым.
По словам Бречалова, в республике были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали.
"Все имеют право проявить инициативу", - ответил Путин.
Ранее Владимир Путин попросил Александра Бречалова разобраться в ситуации с бараками в республике.
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