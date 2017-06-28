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Самолеты США провели целых четыре разведки у российской базы в Сирии
Американские стратегические самолеты-разведчики за минувшие сутки совершили целых четыре полета в районе побережья Сирии, где в порту Тартус размещается российская военно-морская база. Об этом сообщает Интерфакс . По данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, были зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США RC-135V и RC-135U. Они вылетели с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит. Также довольно длительную оперативную разведку в этом районе совершил патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756. Он вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Американские разведчики кружили над международными водами Средиземноморья, время от времени приближались к российской базе на расстояние приблизительно 40 км. Напомним, ранее стало известно, что генерал ВВС США Чарльз Коркоран выступил с заявлением, что американские пилоты просят разрешения сбивать сирийские истребители в трех разных операциях в этом месяце. Свои просьбы военные объяснили необходимостью самозащиты.
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