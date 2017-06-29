У спросившего Путина о коррупции школьника заберут золотой IPhone

У школьника из Ханты-Мансийского автономного округа Данилы Прилепы, который задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о коррупции, могут забрать iPhone 7, подаренный компанией Caviar. Об этом сообщает агентство «Версия».

Как отмечает агентство, правоохранители Нефтеюганска сочли, что телефон с золотым портретом президента и российским гербом нарушает закон «О гербе РФ».

По данным 31tv.ru , на несоблюдение закона обратил внимание блогер из Екатеринбурга Василий Рыбаков . Он обратился к представителям Caviar, написал претензию на сайт компании и написал заявление в полицию.

По данным издания, местный участковый «быстро среагировал и выехал в офис компании», чтобы получить объяснения. Сейчас по факту незаконного использования герба проводится проверка.

Компания Caviar вручила золотой телефон Прилепе как автору самого интересного вопроса Путину. Стоимость устройства составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти в 32 Гигабайт.

Пятнадцатого июня во время «прямой линии» Путина Прилепа спросил президента о том, почему борьба с коррупцией в стране ведется неэффективно. По его мнению, «показные посадки под домашний арест» не дают результатов.