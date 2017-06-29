Трамп ведёт подготовку к «торгу» с Путиным

Кроме того, в окружении Трампа якобы недовольны тем, что он настаивает на полноформатной встрече с Путиным.

Среди одной из уступок газета называет возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама , объяснив такую меру якобы имевшим место вмешательством России в выборы американского лидера.

При этом пока неизвестно, что Трамп может попросить у Путина взамен.

Представитель NSC Майкл Энтон заявил, что встреча между двумя лидерами «пока еще не установлена в каком-либо формате». Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия исходит из того, что встреча Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) состоится так или иначе, потому что им надо «переговорить по многим вопросам».

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.