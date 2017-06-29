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Трамп ведёт подготовку к «торгу» с Путиным
Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности (NSC) Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он мог бы предложить президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящих переговоров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экс-сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников издания, и в спецслужбе, и в администрации президента США не хотят идти на односторонние уступки «только ради того, чтобы улучшить атмосферу переговоров».
Кроме того, в окружении Трампа якобы недовольны тем, что он настаивает на полноформатной встрече с Путиным.
Среди одной из уступок газета называет возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, объяснив такую меру якобы имевшим место вмешательством России в выборы американского лидера.
При этом пока неизвестно, что Трамп может попросить у Путина взамен.
Представитель NSC Майкл Энтон заявил, что встреча между двумя лидерами «пока еще не установлена в каком-либо формате». Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия исходит из того, что встреча Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) состоится так или иначе, потому что им надо «переговорить по многим вопросам».
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
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