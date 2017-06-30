Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета двух стран

"Тридцатого июня президенты России и Республики Беларусь проведут в Москве заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах", — говорится в сообщении.



Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.



Кроме того, как сообщает пресс-служба, Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.



Перед заседанием ВГС лидеры двух стран примут участие в работе четвёртого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящён развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного сообщества.



Вопросы экономики



Ранее в правительстве республики сообщили, что в повестке экономической части переговоров девять вопросов, в том числе промышленной кооперации, взаимодействия в АПК и транзита.



Кроме того, Лукашенко заявил, что удовлетворен проработанностью и практической направленностью вопросов повестки дня заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Он отметил, что заседание нужно провести таким образом, чтобы это мероприятие "как-то продвинуло на шаг вперед" отношения двух стран в практической сфере.



Договоренность о проведении Высшего госсовета была достигнута в начале апреля на переговорах президентов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге. Лукашенко в начале марта говорил, что не против проведения мероприятия, но на нем должны быть приняты и парафированы конкретные решения по важным вопросам отношений с Москвой. Лукашенко поручил премьер-министру Белоруссии и министру иностранных дел подготовить повестку этого заседания — "три-четыре вопроса, не больше, а не 25 вопросов, которые мы, как на коньках, принимаем там". Последний ВГС прошел 25 февраля прошлого года.



Форум регионов



Четвертый Форум регионов России и Белоруссии, который посетят Путин и Лукашенко, начал свою работу в Москве накануне, он посвящен теме сотрудничества в области инноваций.



Ранее сообщалось, что в ходе проведения форума будут впервые подписаны соглашения между органами законодательной власти российских регионов и белорусских областей. Кроме того, на нем будут рассмотрены вопросы унификации, гармонизации законодательства двух стран для того, чтобы росло качество жизни россиян и белорусов.



Более 60 соглашений о сотрудничестве, в том числе между регионами двух стран, практически готовы для подписания в ходе форума, сообщали организаторы.



"По оценкам организаторов, наши страны планируют подписать ряд контрактов на более чем 400 миллионов долларов. И уже сейчас, на этапе подготовки, можно говорить о подписанных проектах на 180 миллионов долларов", — сказал Карасин.





В свою очередь посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко назвал степень интегрированности экономик двух государств одной из самых высоких в мире. "У нас общее оборонное пространство и единые подходы к вопросам региональной и глобальной безопасности", — отметил он.

Финансовая помощь





Выделение Белоруссии кредита от правительства РФ находится в высокой степени проработки, заявил в конце мая белорусский министр финансов Владимир Амарин



На встрече Лукашенко и Путина 3 апреля было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней повестки. Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ранее заявлял, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

Амарин отметил, что Минск ежегодно рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. "В этом году нам предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 миллиарда долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 миллионов долларов. Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию", — сказал министр.



По его словам, в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.



Газовый спор



В апреле завершился нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, длившийся с 2016 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.



Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно. Что касается 2017 года, как подтвердил "Газпром", цена на российский газ для Белоруссии сохраняется на уровне 132 долларов за тысячу кубометров.





Как заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков , Минск не ищет преференций и минимальной цены на российский газ, но хочет цену, сопоставимую с теми, что есть у ее партнеров по ЕАЭС



Минск давно настаивает на привязке цены, по которой ему поставляет топливо "Газпром", к внутрироссийским. В частности, вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в феврале говорил, что готова дорожная карта, которая позволит Белоруссии к 1 июля 2019 года получать газ по цене, которая будет "сопоставима с ценой газа в России", а к 1 января 2025 года — по внутрироссийской цене.

Кроме того, объем поставок нефти из РФ в Белоруссию в текущем году составит 24 миллиона тонн. Согласно графику поставок, который утверждается ежеквартально, в первом квартале объем поставок составил 4 миллиона тонн, во втором — 5 миллионов тонн. Поставки во втором полугодии планировались в объеме 15 миллионов тонн.





Как подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак , поставки российской нефти в Белоруссию в третьем квартале 2017 года по графику составят 4,5 миллиона тонн.

Строительство АЭС



Еще одним пунктом российско-белорусских отношений является запуск второго энергоблока сооружаемой в Островце Гродненской области Белорусской АЭС. Как сообщал ранее в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришевский, запуск состоится в соответствии с графиком.



Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.





Ранее гендиректор госпредприятия "БелАЭС" Михаил Филимонов сообщал, что новый корпус реактора для второго энергоблока будет доставлен на строительную площадку в августе.

Петришевский напомнил, что на форуме "Атомэкспо" в Москве была достигнута договоренность с "Росатомом" ускорить работы на первом энергоблоке Белорусской АЭС, чтобы сдать его в срок в 2019 году.



Искандеры для Белоруссии



Белоруссия может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер", заявил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.





"По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства , основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси", — сказал Петришенко.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что республика закупит в России 12 самолетов Су-30СМ. Подписанный контракт предполагает, что поставка самолетов будет осуществляться поэтапно. По словам главы ведомства Андрея Равкова, Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты.



Признание виз





Россия и Белоруссия начинают экспертные консультации, нацеленные на согласование договоренности о взаимном признании виз, заявил 23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Соглашение о едином визовом пространстве имеется у нас в планах и первым шагом на этом пути является договоренность, которую мы хотим согласовать, — о взаимном признании виз", — сказал Лавров.



"Это будет, наверное, требовать каких-то профессиональных, технических, экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем, но по достижению договоренностей мы очень серьезно продвинемся и к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства", — добавил он.



В июне на заседании совета министров Союзного государства был утвержден план мероприятий на период 2017–2020 годов по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства. План предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз и иных вопросах до конца 2017 года. В нем подчеркивается, что это позволит снять обострившуюся проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран.