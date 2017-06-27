Поклонская показала фото в купальнике

"В Крыму даже дельфины галантные. И вообще, лучшие! Приезжайте!" – написала Поклонская в комментарии к фотографиям, размещенным в личном блоге Натальи в Twitter. Судя по всему, снимки сделаны в ялтинском дельфинарии.

По фотографиям видно, что соседство с дельфинами Поклонской по душе. Во всяком случае, выглядит она счастливой. Ранее в своих интервью депутат Госдумы рассказывала о своей любви к дельфинам. По словам Натальи, это ее любимые животные. Совместное купание с ними – личный рецепт экс-прокурора от депрессии и плохого настроения. К тому же любую хандру может вылечить родной для Натальи Крым, куда Поклонская с родителями переехала в свои десять лет.

Как ранее сообщали Dni.ru, Наталья Поклонская рассталась с мужчиной, за которого планировала выйти замуж. Кроме того, бывший прокурор Крыма объяснила, почему ранее представлялась замужней.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок. И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить", – рассказывает экс-прокурор Крыма.

По мнению российского гипнолога Геннадия Гончарова, Наталья позже встретит мужчину, с которым возможен союз именно по любви. Наталья многогранна: играет на фортепиано, любит рисовать и смотреть фигурное катание, сама занимается физкультурой. Как считает Наталья, "прокурор должен быть подтянутым, красивым, в хорошей физической форме – это же офицер". Геннадий Гончаров убежден, что с такими качествами и убеждениями в ближайшее время Наталья стремительно пойдет вверх по карьерной лестнице.