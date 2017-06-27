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Поклонская опубликовала фото с галантными дельфинами

Поклонская опубликовала фото с галантными дельфинами
Фото:
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в своем микроблогев Twitter опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в бассейне с дельфинами.
В Крыму даже дельфины галантные. И вообще, лучшие! Приезжайте! написала Поклонская в сообщении. Судя по снимкам, они сделаны в ялтинском дельфинарии Акватория , сообщает агентство Крыминформ .
Ранее в Интернете появлялись фотографии, где Поклонская плавает с дельфинами в гидрокостюме в том же бассейне. В интервью депутат Госдумы рассказывала, что дельфины являются ее любимыми животными и плавание с ними помогает выйти из депрессии.
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