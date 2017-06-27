Поклонская опубликовала фото с галантными дельфинами

В Крыму даже дельфины галантные. И вообще, лучшие! Приезжайте! написала Поклонская в сообщении. Судя по снимкам, они сделаны в ялтинском дельфинарии Акватория , сообщает агентство Крыминформ .

В Крыму даже дельфины галантные. И вообще - лучшие! Приезжайте! pic.twitter.com/EhF0a0eu2L— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 27 июня 2017 г.

Ранее в Интернете появлялись фотографии, где Поклонская плавает с дельфинами в гидрокостюме в том же бассейне. В интервью депутат Госдумы рассказывала, что дельфины являются ее любимыми животными и плавание с ними помогает выйти из депрессии.