Лариджани: решение Сената США о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США

Решение Сената США о санкциях против компаний и граждан РФ и Ирана противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств, заявил во вторник спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН . Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и являются вмешательством во внутренние дела государств", - заявил Лариджани, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле.

В связи с этим он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".