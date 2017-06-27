СМИ: МВД разрабатывает удостоверение личности для людей без гражданства

Законопроект о специальном документе, который позволит подтвердить личности людей, не имеющих паспорта, разрабатывается в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на три источника в правительстве и силовых структурах.

"Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства… Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках", — пояснил Евгений Бобров изданию.

Как говорится в газете, в новом документе будут указаны основные данные о владельце, его адрес и фотография. Также такой документ смогут получить и те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность.

Как сообщили изданию в пресс-службе МВД РФ, в России сейчас по разрешению на временное проживание находится по меньшей мере 400 лиц без гражданства, а по виду на жительство — около семи тысяч человек.