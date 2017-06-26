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Минпромторг разрешил продавать алкоголь по водительским правам
Министерство промышленности и торговли России разрешило реализацию алкогольной продукции по паспорту болельщика и водительским правам.
Соответствующий приказ ведомства был опубликован на портале правовой информации.
При этом отмечается, что продавец сможет проверять возраст покупателя по паспорту болельщика лишь до 31 декабря 2018 года.
Ранее руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов в разговоре с ФАН оценил возможную выгоду от инициативы по легализации торговли алкогольными напитками через интернет.
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