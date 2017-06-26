Рогозин рассказал анекдот в ответ на вопрос о санкциях

«Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул», — заявил Рогозин.

Рогозин добавил, что считает антироссийские ограничительные меры «клоунскими». Вице-премьер отметил, что санкции позволили России в короткие сроки развить авиастроение и производство двигателей для кораблей. Европейский союз , США и ряд других западных стран наложили на Москву санкции в связи с вхождением Крыма в состав России. Ограничительные меры коснулись как физических, так и юридических лиц. Санкционный список неоднократно дополнялся. Кроме того, Киев обвиняет Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.