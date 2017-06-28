CNN решила не наказывать сотрудника за критику канала

Руководство CNN не будет наказывать сотрудника, заявившего, что телеканал раздувает скандал по поводу связей президента США с представителями РФ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Ранее общественный деятель Джеймс О'Киф опубликовал видеозапись, сделанную на скрытую камеру. На ней продюсер CNN Джон Бонифилд утверждает, что канал не обладает неопровержимыми доказательствами якобы имеющихся связей между американским лидером Дональдом Трампом и представителями России. По его словам, материалы на эту тему публикуются намеренно с целью привлечения новой аудитории.

В руководстве телеканала решили не применять дисциплинарных взысканий в отношении Бонифилда. "CNN поддерживает нашего продюсера по медицинским темам Джона Бонифилда, - говорится в заявлении канала. - Именно разнообразие личных мнений делает CNN сильным, мы приветствуем и поддерживаем это".

Напомним, ранее трое сотрудников телекомпании CNN подали заявления об увольнении из-за скандала вокруг вызвавшей сомнения публикации, касавшейся хода расследования о "российском влиянии" на выборы в США.