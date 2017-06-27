Песков рассказал о планах Путина на G20

Президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в ходе саммита Большой двадцатки". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, многосторонние международные мероприятия вроде саммита Группы двадцати, как правило, используются мировыми лидерами для многостороннего обсуждения актуальной повестки, а также проведения двусторонних встреч. Президент Путин также воспользуется данной возможностью, выразил убеждение Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал о подготовке первой встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом , которая планируется на G20 7-8 июля. Песков уточнил, что наработки по отдельной полноформатной встрече президентов пока отсутствуют.

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