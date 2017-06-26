Правительство определило требования для навигаторов

Правительство определило требования для навигационной аппаратуры в России. Об этом идет речь в постановлении о критериях отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Цель документа - стимулирование локализации производства радионавигационной аппаратуры в стране, навигационных систем для всех видов транспорта, навигационной аппаратуры специального назначения, навигаторов для личного использования. В частности, одним из требований является наличие на территории одной из стран Евразийского экономического союза сервисного центра для навигационной аппаратуры.

Кроме того, доля иностранных комплектующих в навигаторах с 1 января 2018 года не должна быть более 50 процентов от общего количества, а с 1 января 2020 года - не более 30 процентов.