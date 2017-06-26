"Ъ": "Единая Россия" откажется от использования цитат Путина в регионах

Кандидаты в губернаторы и депутаты от "Единой России" в регионах в ходе избирательной кампании не будут использовать цитаты президента Владимира Путина. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В пермском отделении "Единой России" газете подтвердили, что цитаты Путина в агитации использоваться не будут, однако будут задействованы основные "посылы" президента. В Удмуртии на билбордах разместят цитаты врио губернатора Александра Бречалова, а в дополнение к этому будет сделан акцент на федеральные связи нового главы.

В Саратовской области упор сделают "на эффективном взаимодействии единороссов и представителей федеральной власти", а врио свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет опираться на программу "Пятилетка развития".

Источник в партии сообщил, что региональные кампании традиционно проводятся партией с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии, что является наиболее эффективной стратегией.

"Никаких проблем с тем, чтобы согласовать цитаты нашего лидера, нет. Но у каждого региона своя стратегия, везде разная политическая ситуация, а президент Путин для партии первичен. Поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг, его образ в агитации использовать было бы неправильно. Поэтому есть единообразное решение для всех", - сказал источник.

Как отмечается, цитаты президента активно использовались в ходе праймериз "Единой России", что привело к более высокой явке, чем перед выборами в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Путин высказался против тепличных условий для губернаторов на выборах.