СМИ: в России намерены ужесточить уголовную ответственность за коррупцию

В России намерены внести поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за коррупцию, а также вводят понятие "неимущественная взятка". Об этом пишут "Известия".

Автором законопроекта с поправками в УК выступил депутат от "Единой России" Анатолий Выборный. Он рассказал, что наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы. Также под действие УК попадут и третейские судьи, которым за злоупотребление полномочиями может грозить до трех лет лишения свободы.

В законопроекте предлагается ввести такие понятия, как "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

"Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", - пояснил Выборный.

Как пишет газета, на законопроект депутата поступил положительный отзыв Верховного суда. Также его поддержала Генпрокуратура.

Ранее в Генпрокуратуре назвали некатастрофичной ситуацию с коррупцией в России.