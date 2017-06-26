Многие демократы призывают руководство партии меньше внимания уделять теме "связей Трампа с Россией" и сосредоточиться на более важных для простых избирателей вопросах, пишет The Hill.

По мнению многих членов партии, для рядового демократа "российская тема" не представляет никакого интереса, в отличие от насущных проблем в области занятости, оплаты труда и стоимости образования и здравоохранения, говорится в статье. В связи с этим многие демократы призывают партию сместить акценты с России на американскую экономику, что во многом определит результаты партии на выборах в конгресс, предстоящих в 2018 году.

"Здесь, в Огайо, люди не слишком много говорят про Россию, Путина и Майкла Флинна. Они хотят знать, как им платить за ипотеку, образование детей и счета за электроэнергию", — приводит издание слова члена Палаты представителей от штата Огайо Тима Райана.

С Райаном согласен и его коллега из Миннесоты Тим Уолз. "Я не говорю, что они (избиратели — ред.) не считают Россию и связанные с этим вопросы важными, но для них это точно не главная тема", — сказал он.

"Если вы видите, что я отодвигаю тему России, критику президента и тому подобное на второй план, то это потому, что так эти темы воспринимают мои избиратели", — заявил член Палаты представителей от Пенсильвании Мэтт Картрайт.

По результатам опроса, проведенного компанией Harvard-Harris, 73% избирателей считают, что ведущиеся конгрессом расследования в отношении России помешают законодателям уделять достаточное внимание более насущным проблемам. Подобные цифры указывают на большой риск для демократов в преддверии выборов 2018 года, заключает The Hill.

Конгресс США и ФБР уже несколько месяцев ведут расследование о "вмешательстве" России в ход выборов президента страны в ноябре 2016 года. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения Вашингтона, указывая на их бездоказательность.