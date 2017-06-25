МИД России и Белоруссии опубликовали совместное заявление

Министерства иностранных дел России и Белоруссии опубликовали совместное заявление по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений.

Текст сообщения разместил МИД Белоруссии на своей странице в Facebook.

«Реализация положений Договора, определившего направления и формы реализации потенциала нашего стратегического партнёрства, позволила обеспечить равенство, соблюдение и уважение прав граждан двух стран и углубление гуманитарных связей, существенно расширить взаимодействие в экономической сфере, достичь высокого уровня промышленной и научно-технической кооперации», — написано в заявлении.

В сообщении также отмечается, что двумя странами ведётся активный политический диалог на всех уровнях, а созданная за прошедшие годы устойчивая инфраструктура сотрудничества позволяет оперативно находить взаимоприемлемые решения по любым проблемным сюжетам двусторонней повестки дня.

Кроме того, отмечается, что страны продолжать координировать отношения с ЕС.

«Российская Федерация и Республика Беларусь продолжают координировать свои отношения с Европейским союзом, а также намерены прилагать совместные усилия по установлению связей между ЕАЭС и ЕС», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Москва и Минск начинают консультации по договорённостям о признании единого визового пространства.