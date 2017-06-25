Telepolis: США травят Россию, чтобы сохранить гегемонию доллара

Когда речь заходит о России, у американских политиков «случается истерика», пишет Telepolis. Неважно, что происходит в мире — в любом негативном событии Вашингтон пытается обвинить Москву и лично главу Кремля Владимира Путина. «Идёт ли речь о крушении самолёта на Украине, вмешательстве в президентские выборы в США или массовом употреблении допинга на международных спортивных мероприятиях — американские политики и СМИ всегда показывают пальцем на Россию», — объясняет автор статьи Эрнст Вольф.

И в этом нет ничего нового, продолжает издание, ведь сразу после совместной с СССР победы над нацисткой Германией во Второй мировой войне, США изменили свой курс по отношению к бывшему союзнику и начали холодную войну. Тех, кто говорил о Советском союзе хоть что-то положительное, в «эпоху маккартизма» записывали в «друзья коммунистов». Людям, которые не подчинялись диктату государства, запрещали въезд в страну или сажали в тюрьму.

«Как же союзник в годы Второй мировой войны превратился во врага государства номер один?», — задаётся вопросом автор. После победы над гитлеровской Германией США стали самой могущественной экономической и военной державой в мире. В 1994 году в Бреттон-Вудсе была создана новая финансовая система, которая превращала американский доллар в ведущую мировую валюту. Только одно достаточно сильное государство не подчинилось американскому диктату, а именно Советский союз. Более того власти СССР зашли ещё дальше и запретили своим государствам-сателлитам, то есть странам Восточного блока, подписывать с американцами какие-либо финансовые соглашения.

В результате более одной шестой части мира не поддались влиянию американского доллара и закрыли свои рынки для беспрепятственного экспорта товаров из США, поясняет Вольф. Для Вашингтона это было достаточной причиной, чтобы «тут же объявить бывшего союзника врагом и демонизировать его с помощью СМИ по всем законам жанра».

Американская оборонная промышленность также посодействовала смене курса, продолжает издание. В годы Второй мировой войны, поставляя оружие обеим противоборствующим сторонам, она смогла нарастить огромное экономическое влияние. Когда же война закончилась, индустрия начала терпеть убытки и очень нуждалась в новых войнах и рынках сбыта. Отказ Советов от Бреттон-Вудской системы пришёлся как раз кстати, ведь для американцев нужно было создать образ врага.

После распада Советского союза и Восточного блока в 1991 году ситуация изменилась, пишет немецкий журналист. Американский капитал беспрепятственно хлынул в страны Восточной Европы. В результате отпала и необходимость в образе врага. Но со временем Россия вновь начинала следовать собственным интересам и «перестала танцевать под дудку американского капитала». В то же время в экономике США наметился спад, ведь в результате глобализации рабочие места из Америки ушли за границу. При этом финансовый сектор всё больше страдал от спекулянтов.

На первые попытки других стран покуситься на глобальное превосходство доллара американцы отреагировали очень жёстко: когда бывший президент Ирака Саддам Хусейн решил продавать нефть за евро, американцы объявили ему войну и, в конце концов, он был повешен. Планы Каддафи ввести североафриканский золотой динар привели к разрушению Ливии и его смерти.

Причина такой жёсткой реакции со стороны Вашингтона заключается в том, что сегодня доллар — это важнейшая опора мировой гегемонии США. Если он утратит свои позиции, США лишатся превосходства в мировой экономике и финансах. Поэтому американцы прилагают все усилия, чтобы пресечь попытки ограничить влияние своей валюты. «В этом заключается и причина возобновившейся с недавних пор антироссийской травли», — констатирует автор.

Дело в том, что в 2014 году Россия и Китай заключили крупную сделку в сфере энергетики, причём объявили, что впредь будут торговать друг с другом в рублях и юанях, объясняет Вольф. Таким образом эти два государства реализовали своё суверенное право, гарантированное международными нормами. «Но в США существует давняя традиция игнорировать нормы международного права, если дело касается личных притязаний на власть», — подчёркивает автор. В глазах Вашингтона Пекин и Москва создали прецедент, который ставит под вопрос мировое господство доллара и побуждает другие страны последовать их примеру, что, в конце концов, может привести к крушению американского долларового диктата.

Сейчас из-за спекулятивных пузырей финансовая система США испытывает серьёзные проблемы, поэтому рассчитывать на то, что антироссийская травля утихнет, не приходится, считает Вольф. Напротив, на фоне дальнейших спадов в экономическом и финансовом секторах, американцам вновь понадобится «козёл отпущения», чтобы оправдать наращивание оборонных расходов и масштабные социальные сокращения. «Поэтому не стоит исключать, что вскоре мы узнаем, что причину резкого падения индекса Доу-Джонса, сокращения талонов на питание для нуждающихся американских граждан, а также причину того, что в США лопнул очередной пузырь недвижимости, нужно искать не в американском финансовом секторе или Вашингтоне, а на отдалённых просторах находящегося на расстоянии в 8000 километров московского Кремля», — заключает Вольф в завершение своего материала.