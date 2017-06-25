Корреспондент: Москва зеркально ответит на усложнение въезда россиянам на Украину

От усложнения въезда российским гражданам на Украину больше пострадают украинцы, утверждает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков. Как сообщает «Корреспондент», так российский политик прокомментировал инициативу главы СНБО Александра Турчинова о сборе биометрических данных у россиян при пересечении границы с Украиной.

Россия отреагировала на заявление главы СНБО Александра Турчинова о том, что у граждан РФ при пересечении границы с Украиной будут собирать биометрические данные.

Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Twitter главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, от усложнения въезда больше пострадают украинцы.

«Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российских граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бóльшую цену», — цитирует издание запись Пушкова.

«Корреспондент» напоминает, что Турчинов выступает за введение визового режима с Россией.