Жириновский объяснил, почему американские конгрессмены предлагают выйти из договора РСМД

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе беседы с RT рассказал, по какой причине американские конгрессмены могли выдвинуть предложение о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Здесь что толчком могло быть? Наши успехи в появлении новых видов оружия, калибр, хотя он давно уже у нас изобретён, но в боевых условиях проявил себя только здесь, в Сирии. И из подводных лодок он стреляет, с надводных кораблей. Это всё показывает, что американцы здесь отстают», — подчеркнул Жириновский.

Ранее в конгрессе США предложили выйти из договора РСМД.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с RT назвал эту инициативу ностальгией по войне.

Военный эксперт Михаил Ходаренок в разговоре с НСН усомнился в возможности диалога между Россией и США по проблемам ПРО.