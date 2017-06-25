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Захарова связала сообщение Макфола об отставке посла РФ в США с его "фантомными болями"
Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы американской дипмиссии в России Майкла Макфола об отставке посла РФ в США Сергея Кисляка. По ее словам, Макфол "испытывает фантомные боли", сообщает "Говорит Москва".
"Подобные заявления – фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов – компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации", - ответила Захарова.
Ранее Макфол написал в своем Твиттер о том, что посол России в США Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.
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