Озеров: Россия примет ответные меры в случае выхода США из договора РСМД

Россия в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) будет делать выводы; если выход будет использоваться для нового наращивания вооружения или размещения ракет в Европе, РФ "смотреть сквозь пальцы не будет" и примет ответные меры, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет в субботу издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов.

"Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в Конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдёт и повлечёт за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры", — заявил Озеров.

По его словам, у США нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении ДРМСД. "Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путём распила при контроле американской стороны. Причём Россия уничтожила на 1 тысячу ракет больше, чем США", — отметил глава комитета.

Озеров считает, что предложение конгресса о выходе из ДРМСД можно рассматривать лишь как "попытку продолжения антироссийской истерии".