Вице-премьер Дмитрий Рогозин резко ответил на критику украинского блогера, утверждающего, что российский танк "Армата" начинает ржаветь уже на заводе.

"Все-таки они редкие идиоты", - приводит ТАСС слова политика в Facebook.

Блогер, выступающий под ником zloy-odessit, заявил, что Т-14 "Армата" сделан из низкокачественных материалов. В качестве доказательства своих слов он разместил фотографию, на которой Рогозин осматривает боевую машину на "Уралвагонзаводе".

Только что завершивший испытания на полигоне танк покрыт пылью и песком. Однако Блогер посчитал, что эти пятна являются ржавчиной, "которая лезет из всех щелей".