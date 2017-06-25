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Рогозин назвал раскритиковавшего "Армату" блогера "редким идиотом"
Вице-премьер Дмитрий Рогозин резко ответил на критику украинского блогера, утверждающего, что российский танк "Армата" начинает ржаветь уже на заводе.
"Все-таки они редкие идиоты", - приводит ТАСС слова политика в Facebook.
Блогер, выступающий под ником zloy-odessit, заявил, что Т-14 "Армата" сделан из низкокачественных материалов. В качестве доказательства своих слов он разместил фотографию, на которой Рогозин осматривает боевую машину на "Уралвагонзаводе".
Только что завершивший испытания на полигоне танк покрыт пылью и песком. Однако Блогер посчитал, что эти пятна являются ржавчиной, "которая лезет из всех щелей".
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