Глава ЦРУ утверждает, что РФ в течение десятилетий пыталась подорвать демократию в США

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео не видит ничего экстраординарного в приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Соответствующую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью телекомпании MSNBC.

"Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не бог весть каким оригинальным способом", - отметил глава ЦРУ. "Они (россияне) занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию", - утверждал Помпео, отрицательно ответив на вопрос, есть ли у него доказательства причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.

"В некотором смысле это не новость, но определенно это в большей степени акцентирует внимание на нашей способности придумать, как их остановить", - добавил руководитель спецслужбы.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается возложить на Москву. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессии.