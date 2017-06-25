Краснодарские художники попросили политического убежища в Швеции

Краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский попросили политического убежища в Швеции, сообщает радио "Свобода".

Как отметил Кнедляковский, сначала в Швецию "переехала созданная им и его женой инсталляция "Белый круг", посвященная московским протестам против третьего срока Владимира Путина".

"Мы выставляли "Белый круг" в Швеции в 2014 году. Мы побоялись везти работу назад в Россию, и она осталась в Швеции. Как выяснилось, не зря побоялись. А теперь мы и сами приехали к "Белому кругу", - рассказал он.

По словам Кнедляковского, проведенную им 20 декабря 2016 года акцию "ФСБ восприняла как оскорбление и оставаться в Краснодаре стало опасно".

"У нас были шведские визы, других не было, времени раздумывать тоже не было. Решили не дожидаться, когда отправят в СИЗО непонятно за что", - подчеркнул художник.

23 декабря 2016 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 15 суткам ареста Кнедляковского, признав его виновным в мелком хулиганстве после того, как он опубликовал в соцсетях фотографию памятника Феликсу Дзержинскому, к основанию которого прикреплен католический крест. Кнедляковский был освобожден 7 января.