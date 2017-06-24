Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с поездкой в Крым российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в субботу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В субботу Путин посетил детский центр "Артек" в Крыму, где ознакомился с результатами реконструкции лагеря, открыл седьмую смену года и пообщался с артековцами.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым… В МИД Российской Федерации было направлено ноту протеста", — говорится в комментарии МИД Украины.

В октябре Украина уже выражала России ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма, где проходил форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, а президент РФ вправе посещать любые регионы России, включая Крым.