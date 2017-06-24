Россия предупредила Норвегию об обострении отношений

Решение Норвегии продлить присутствие морской пехоты США на своей территории ухудшит отношения с соседней Россией и может усилить напряженность на северном фланге НАТО, заявило в субботу посольство России в Осло, сообщает Reuters

Около 330 морских пехотинцев останутся в Норвегии до конца 2018 года, сказали в среду в правительстве страны, продлив этот срок практически вдвое, хотя вначале речь шла об их временном пребывании в стране в течение года.

Морские пехотинцы были размещены на территории Норвегии в январе прошлого года для участия в военной программе обучения в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военных учений и подготовки солдат. Это были первые иностранные войска, размещенные в стране-члене НАТО после окончания Второй мировой войны.

«Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время», - говорится в заявлении российского посольства. В нем также отмечается, что такой шаг «делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером и может также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе».