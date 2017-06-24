В Госдуме призвали не выдавать Киеву командира батальона ДНР

Задержанный в Крыму комбат ДНР Вадим Погодин не должен подлежать выдаче Украине. Так считает Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, передает РИА Новости

«Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной», — сказал Белик.

По словам парламентария, он обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и попросил разобраться в ситуации.

Ранее в Facebook пользователь Иоанн Семенов сообщил об аресте в Крыму Погодина, который в 2014 году командовал батальоном ополчения "Керчь" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола.

«В г. Ялта, Республика Крым, 20 июня 2017 г. по запросу Украины в Интерпол, МВД РФ задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керч», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной – «Керч». Вадим Погодин… гражданство РФ не получил и на настоящее время имеет гражданство Украины. То, что участник «Русской Весны» задержан для экстрадиции в Украину, именно в Крыму это крайне символично. Этот случай с Вадимом является политическим и дискредитирует всю «Русскую Весну» и борьбу за защиту русских», - написал он.

Семенов и его соратники заявили, что Украина фальсифицирует дела против бойцов ДНР и ЛНР, превращая в уголовные. Затем Киев требует их выдачи от России через Интерпол.

По некоторым данным, ситуацией с Вадимом Погодиным и своеобразным подходом Киева к запросам в Интерпол уже заинтересовались российские федеральные силовики.