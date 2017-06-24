Российские военные и руководство Латакии договорились о прекращении огня

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня, сообщил журналистам офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов.

По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.

"Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай", — сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.

Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание — российские врачи, следовавшие в гуманитарной колонне, сразу оказали помощь ребенку. По предварительным данным, девочка упала в обморок от длительного голодания — российский медицинский автомобиль доставил ее в клинику Латакии.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев говорил, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. По его словам, возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми также говорил, что Иран готов направить в Сирию наблюдателей, если будет достигнуто соответствующее соглашение.

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