Полномочия Набиуллиной продлены на пять лет

Полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России с 24 июня продлены сроком на пять лет.

Набиуллина, ранее занимавшая посты министра экономического развития и помощника главы государства, возглавила Банк России 24 июня 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ чуть более 11 лет.

В своём выступлении в Госдуме при переизбрании в начале июня Набиуллина отметила, что с 2013 года "жизнь внесла свои коррективы" и из-за ухудшения внешних негативных факторов на первый план деятельности ЦБ вышли задачи обеспечения финансовой стабильности.

Набиуллина ставит перед собой в ближайшие пять лет задачи достижения в России низкой и стабильной инфляции, завершения процесса оздоровления банковской системы, развития финансовых услуг в области пенсий и страхования.

За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной. К заслугам Набиуллиной можно причислить беспощадную борьбу с инфляцией. Так, в прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%. Именно при Набиуллиной начал в полную силу реализовываться механизм инфляционного таргетирования, и сейчас инфляция находится уже вблизи целевого уровня в 4%.

Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий. По действующему закону "О Банке России", председатель ЦБ назначается на должность Госдумой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов. А кандидатуру представляет президент РФ не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ. Госдума 9 июня продлила полномочия председателя ЦБ сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать должность председателя Банка России более трех сроков подряд. Ранее глава ЦБ назначался на четыре года.