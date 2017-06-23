В Томске пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину

В Томске 57-летнюю Галину Шергину признали виновной в организации несанкционированного пикета за запись видеообращения к президенту России Владимиру Путину, сообщает местный телеканал ТВ2.

Пенсионерка была признана виновной по ст. 20.2 КоАП и оштрафована на 20 тыс. руб. Другая пенсионерка, 70-летняя Екатерина Гаврилина, обвиняется в том же правонарушении.

Тем не менее, после трех дней пребывания в суде она была госпитализирована и в настоящее время лежит в больнице.

15 июня, когда Путин проводил «прямую линию», 13 жителей Томска, протестующих против коррупции в правоохранительных органах, записали видеообращение к главе государства на центральной площади города.

После этого нескольких женщин, авторов обращения, привели в полицию, а затем в суд. Судебные заседания продолжались пять дней.