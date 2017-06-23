У Белого дома есть опасения по реализации проекта по санкциям против России

Белый дом изучает проект санкций в отношении РФ, внесенный сенатом, пока рано его комментировать, но есть опасения, как законопроект может быть реализован и достигнет ли он желаемых целей, рассказал в ходе брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Законопроект прошел сенат, сейчас Палата (представителей) рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у Белого дома опасения на счет этого законопроекта, Спайсер ответил: "Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей".

Он напомнил, что администрация Трампа считает, что существующие санкции против РФ показали свою эффективность.