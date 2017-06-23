Михалков посмотрел в глаза Захаровой

«Рабочая неделя завершилась!!!!! Ура!!!!!! Поднять вам настроение? Не вопрос. Картина "Глаза в глаза"», - комментирует фотографию Захарова.

Московский международный кинофестиваль открылся в четверг 22 июня. На торжественной церемонии прозвучала песня на стихи и музыку официального представителя МИД РФ «Верните память» в исполнении певицы Наргиз Закировой. Композиция сразу же полюбилась пользователям Сети.