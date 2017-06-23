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Михалков посмотрел в глаза Захаровой
Фото: Facebook
Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию с Московского Международного кинофестиваля. На снимке режиссер Никита Михалков и официальный представитель МИД РФ смотрят друг другу в глаза.
«Рабочая неделя завершилась!!!!! Ура!!!!!! Поднять вам настроение? Не вопрос. Картина "Глаза в глаза"», - комментирует фотографию Захарова.
Московский международный кинофестиваль открылся в четверг 22 июня. На торжественной церемонии прозвучала песня на стихи и музыку официального представителя МИД РФ «Верните память» в исполнении певицы Наргиз Закировой. Композиция сразу же полюбилась пользователям Сети.
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