Глава Роскомнадзора ответил на заявление Дурова

Руководство мессенджера Telegram игнорирует безопасность простых пользователей, предоставляя возможности для общения террористам и преступникам, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров . «Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича (Дурова, основателя Telegram – прим. ВЗГЛЯД), я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», – говорится в заявлении Жарова, текст которого приводится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Ранее в пятницу Дуров заявил, что считает парадоксальным тот факт, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка «нейтрального по отношению к России Telegram».

Перед этим Жаров пообещал заблокировать мессенджер, если его администрация не начнет исполнять российское законодательство.